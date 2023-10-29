Информинг » Здоровье » Учёные, что причиной обострения бессонницы и депрессии изменение климата

Учёные, что причиной обострения бессонницы и депрессии изменение климата

Image 16+
Учёные, что причиной обострения бессонницы и депрессии изменение климата
Здоровье
источник фото: pixabay.com

Финские ученые занимаются исследованием влияния климата на человека и его психику. По предположению исследователей, расстройства сна станут вскоре очень распространенными, а депрессия может у людей появляться намного чаще, особенно в осенне-зимний период.

У ученых мало данных о том, как изменения климата в долгосрочной перспективе влияет на психику человека. Однако ранее многие изучения показали, что из-за роста среднегодовой температуры сезоны как бы сливаются, а разница между ними не является столь очевидной. К примеру взять, это хорошо заметно на юге Финляндии, где зимой даже при отсутствии она похожа на «бесконечный октябрь и ноябрь».

Информационное агентство «Informing»

Профессор Аверков рассказал, как сохранить здоровье сердца и избежать инфаркта

Профессор Аверков рассказал, как сохранить здоровье сердца и избежать инфаркта

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
PLOS One: Названо безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Сегодня, 17:38

Учёные, что причиной обострения бессонницы и депрессии изменение климата

Сегодня, 17:28

Исследователи раскрыли, как защитить от инсульта большее число людей

Сегодня, 13:02

Врач Юрий Потешкин рассказал, как побороть постоянную зависимость от еды

Сегодня, 12:58

Названы шесть постных продуктов с минимальным содержанием жиров

Сегодня, 10:03

Врач Мясников посоветовал есть тыквенные семечки от выпадения волос

Вчера, 21:43

Профессор Аверков рассказал, как сохранить здоровье сердца и избежать инфаркта

Вчера, 07:30

Врач Глейзер заявила, что одеяла с подогревом несут опасность для здоровья

27-10-2023, 20:59

Врач Волкова рассказала, какие продукты помогут похудеть

27-10-2023, 20:38

Кардиологи: Боль в ногах может свидетельствовать об опасном заболевании

27-10-2023, 13:58

Профессор РФ Лиознов заявил, что миру грозит новая пандемия

27-10-2023, 11:47

Медик РФ Пылев назвал изжогу одним из симптомов предракового состояния пищевода

26-10-2023, 20:10

Елена Низова объяснила, как без лекарств можно снизить риск инфаркта и инсульта

26-10-2023, 20:02

Ученые: чёрный чай уменьшает риски сахарного диабета в 2 раза

26-10-2023, 09:03

Диетолог Джервасио назвала специю для быстрого сжигания жира и укрепления иммунитета

25-10-2023, 20:13

Дачникам назвали простой способ, как избавиться от сорняков на участке

25-10-2023, 20:06

Врач Абакумов перечислил «врагов», которые препятствуют усвоению железа в организме

25-10-2023, 18:50

Сахалинский врач Воронина рассказала о том, как распознать и предотвратить инсульт

25-10-2023, 10:02

Доктор Литвинов заявил, что оксолиновая мазь не спасет от COVID-19

25-10-2023, 09:00

Уролог Шеффер заявил, что таблетки от облысения вызывают импотенцию и депрессию

24-10-2023, 19:37

Новости партнеров
2023
ru-RU