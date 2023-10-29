Учёные, что причиной обострения бессонницы и депрессии изменение климата

Финские ученые занимаются исследованием влияния климата на человека и его психику. По предположению исследователей, расстройства сна станут вскоре очень распространенными, а депрессия может у людей появляться намного чаще, особенно в осенне-зимний период.

У ученых мало данных о том, как изменения климата в долгосрочной перспективе влияет на психику человека. Однако ранее многие изучения показали, что из-за роста среднегодовой температуры сезоны как бы сливаются, а разница между ними не является столь очевидной. К примеру взять, это хорошо заметно на юге Финляндии, где зимой даже при отсутствии она похожа на «бесконечный октябрь и ноябрь».