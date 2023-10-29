Врачи рассказали, какой новогодний напиток снижает уровень плохого холестерина

Шампанское, оказывается, приносит пользу здоровью, установили ученые. Оно содержит антиоксиданты и фитохимикаты, включая полифенол, способные защитить от окислительного стресса, связанного с развитием болезни Пакинсона, Альцгеймера и слабоумия.

Кроме того, этот напиток положительно влияет на уровень липидов в крови, снижая уровень «плохого» холестерина. Благодаря этому значительно улучшается работа сосудов и снижается риск болезней сердца.

Напоследок, употребление шампанского снижает риск сахарного диабета второго типа. Однако важно соблюдать меру при потреблении шампанского и ознакомится с противопоказаниями.