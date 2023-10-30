Названы 20 способов похудения, которые не требуют физических упражнений

Ученые назвали 20 способов похудения, которые не требуют физических упражнений.

1. Замена вредных продуктов на здоровые.

2. Во время еды не отвлекаться ни на что.

3. Готовить самостоятельно, не заказывать еду.

4. Следить за размером порции.

5. Ведение дневника питания.

6. Пить достаточное количество воды.

7. В рационе должны быть овощи без крахмала.

8. Ограничить кофеин и сахар.

9. Отказаться от газировки и алкоголя.

10. На завтрак употреблять белок на завтрак.

11. Следить за тем, почему вы едите.

12 Регулярно отслеживать вес.

13. Регулярно высыпаться.

14. Убрать стресс.

15. Использовать высокий стол, чтобы во время приема пищи не сидеть, а стоять.

16. Практиковать быструю ходьбу.

17. Налегать на блюда с клетчаткой.

18. Контролировать уровень глюкозы в крови.

19. Заниматься подсчетом калорий.