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Врач Филёва рассказала о главных секретах долголетия

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Врач Филёва рассказала о главных секретах долголетия
Здоровье
источник фото: pixabay.com

Врач Александра Филева рассказала, от чего зависит продолжительность жизни и как ее увеличить. По словам специалиста, универсального способа не существует, но немаловажную роль играет питание.

Так, для поддержания здоровья следует поддерживать высокий уровень витамина А, B, D, калия, кальция, магния, цинка, йода, селена, омега-3. Не надо забывать про отдых, сон, физические упражнения.

Также у всех долгожителей есть общая черта. До глубокой старости они оставались бодрыми. Мозг можно нагружать интересными задачами, учить стихи, изучать иностранные языки либо разгадывать кроссворд…, – уточнила специалист.

Информационное агентство «Informing»

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