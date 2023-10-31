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Диетолог Русакова рассказала, какие продуты стоит включить в рацион для защиты мозга после 60 лет

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Диетолог Русакова рассказала, какие продуты стоит включить в рацион для защиты мозга после 60 лет
Здоровье
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Диетолог Дарья Русакова в беседе с «Царьград» сообщила, что с помощью соблюдения специальной диеты можно замедлить развитие заболеваний, связанных с дегенеративными процессами в мозге. По ее словам, в рационе должны быть продукты богатые на антиоксиданты, которые эффективно борются с вызванными свободными радикалами окислительными процессами в организме.

«Свободные радикалы важно включить в рацион, потому что они ведут борьбу с окислительным стрессом. Это оказывает значительное влияние на отсрочку и замедление развития болезни Альцгеймера», — пояснила диетолог.

Среди продуктов, которые стоит включить в рацион Русакова назвала манго, томаты, кукурузу, тыкву, шафран, морковь и сельдерей. 

Информационное агентство «Informing»

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