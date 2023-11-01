Информинг » Здоровье » News Medical назвал топ-5 негативных последствий сидячего образа жизни

News Medical назвал топ-5 негативных последствий сидячего образа жизни

Image 16+
News Medical назвал топ-5 негативных последствий сидячего образа жизни
Здоровье
Источник фото: @marymarkevich / freepik.com

Сидячий образ жизни несет такую же опасность для здоровья человека, как и курение. К таким выводам пришли в News Medical.

Из-за постоянного нахождения в сидячем положение увеличивается риск возникновения варикозного расширения вен, что в конечном итоге может спровоцировать образование тромба, который в любой момент может оторваться и привести к летальному исходу.

Также сидячий образ жизни приводит к возникновению сердечной недостаточности, гипертонии и инсульту.

Сидячий образ жизни сопоставим по вредности с курением

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что нахождение в положении сидя на протяжении 8 часов можно сопоставить по вредности с курением. Для избежания негативных последствий для здоровья рекомендуется ежедневно уделять физическим упражнениям не менее одного часа в день.

Информационное агентство «Informing»

Диетолог Русакова рассказала, какие продуты стоит включить в рацион для защиты мозга после 60 лет

Диетолог Русакова рассказала, какие продуты стоит включить в рацион для защиты мозга после 60 лет

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
News Medical назвал топ-5 негативных последствий сидячего образа жизни

Вчера, 23:48

Врач Павлова объяснила, можно ли скинуть за месяц 10 килограммов

Вчера, 19:05

Саратовский бизнесмен Рысаков проиграл в суде Пугачевой и Орбакайте

Вчера, 15:38

От изжоги до рака: эксперты призвали срочно прекратить делать эти ошибки за завтраком

Вчера, 13:39

Карасев указал на перемену во внешности, которая предупреждает человека о раке

Вчера, 13:30

Диетолог Русакова рассказала, какие продуты стоит включить в рацион для защиты мозга после 60 лет

31-10-2023, 00:48

Врач Филёва рассказала о главных секретах долголетия

30-10-2023, 20:39

Названы 20 способов похудения, которые не требуют физических упражнений

30-10-2023, 15:54

Врачи рассказали, какой новогодний напиток снижает уровень плохого холестерина

29-10-2023, 20:24

PLOS One: Названо безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

29-10-2023, 17:38

Учёные, что причиной обострения бессонницы и депрессии изменение климата

29-10-2023, 17:28

Исследователи раскрыли, как защитить от инсульта большее число людей

29-10-2023, 13:02

Врач Юрий Потешкин рассказал, как побороть постоянную зависимость от еды

29-10-2023, 12:58

Названы шесть постных продуктов с минимальным содержанием жиров

29-10-2023, 10:03

Врач Мясников посоветовал есть тыквенные семечки от выпадения волос

28-10-2023, 21:43

Профессор Аверков рассказал, как сохранить здоровье сердца и избежать инфаркта

28-10-2023, 07:30

Врач Глейзер заявила, что одеяла с подогревом несут опасность для здоровья

27-10-2023, 20:59

Врач Волкова рассказала, какие продукты помогут похудеть

27-10-2023, 20:38

Кардиологи: Боль в ногах может свидетельствовать об опасном заболевании

27-10-2023, 13:58

Профессор РФ Лиознов заявил, что миру грозит новая пандемия

27-10-2023, 11:47

Новости партнеров
2023
ru-RU