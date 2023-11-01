News Medical назвал топ-5 негативных последствий сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни несет такую же опасность для здоровья человека, как и курение. К таким выводам пришли в News Medical.

Из-за постоянного нахождения в сидячем положение увеличивается риск возникновения варикозного расширения вен, что в конечном итоге может спровоцировать образование тромба, который в любой момент может оторваться и привести к летальному исходу.

Также сидячий образ жизни приводит к возникновению сердечной недостаточности, гипертонии и инсульту.

Сидячий образ жизни сопоставим по вредности с курением

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что нахождение в положении сидя на протяжении 8 часов можно сопоставить по вредности с курением. Для избежания негативных последствий для здоровья рекомендуется ежедневно уделять физическим упражнениям не менее одного часа в день.