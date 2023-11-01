От изжоги до рака: эксперты призвали срочно прекратить делать эти ошибки за завтраком

Эксперты рассказали, какие ошибки за завтраком приводят к проблемам со здоровьем. Главным моментом является правильный первый прием пищи.

С утра нужно обязательно выпить стакан воды. А вот выпитый натощак кофе раздражает желудок и повышает кислотность, что приводит к обострению недугов. Свежевыжатый сок тоже лучше не пить, иначе он будет разъедать слизистую желудка и вызвать проблемы с ЖКТ.

Сигареты — это яд и отрава. Однако по утрам вред от них можно умножать на три. Курение за завтраком наносит организму колоссальный вред.

Еще одна ошибка — спорт после завтрака. Любые упражнения после еды провоцируют гастроэзофагеальный рефлюкс и изжогу. Заниматься спортом нужно не ранее чем через 2 или 3 часа после еды.