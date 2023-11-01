Врач Павлова объяснила, можно ли скинуть за месяц 10 килограммов

По информации врача-эндокринолога Зухры Павловой, скинуть 10 килограммов за один месяц без ущерба для здоровья возможно только тогда, когда изначально вес был очень большим. При этом похудение должно проходить под контролем диетолога.

В ином случае резкое похудение может привести к серьезным последствиям для организма. Когда человек сильно худеет, есть риски, что после диеты вес снова вернется, но в больших объемах. Поэтому строгие запреты и жесткие диеты не работают. Нельзя все запрещать, а затем вернуться к обычному рациону и сохранить вес.

Павлова подчеркнула, что лучше стремиться к постепенному, но регулярному снижению веса. Он должен составлять 5-10% за за три-шесть месяцев.