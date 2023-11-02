Кардиолог Бирюкова назвал самые полезные продукты для сердца и сосудов

По сведениям врача-кардиолога Анны Бирюковой, одним из главных факторов стремительного роста в РФ сердечно-сосудистых заболеваний является неправильное питание. Специалист назвала продукты, которые стоит включить в рацион для снижения этих рисков.

Прежде всего, это оливковое, подсолнечное, соевое, кукурузное масла, которые содержат в своем составе полиненасыщенные жирные кислоты. Также желательно чаще потреблять рыбу. Самая полезная - сельдь, лосось, скумбрия.

Кроме того, необходимо достаточное количество белка, причем не только животного, но и растительного. В ежедневном рационе должно быть не менее 500 граммов овощей и фруктов. Из круп нужно отдавать предпочтение гречневой, рисовой и полбяной.