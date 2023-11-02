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Кристина Орбакайте показала, как отметила Хэллоуин с мужем и 11-летней дочерью Клавдией

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Кристина Орбакайте показала, как отметила Хэллоуин с мужем и 11-летней дочерью Клавдией
Здоровье
Источник фото: коллаж Информинг

Кристина Орбакайте редко делится с подписчиками контентом. После скандала вокруг ее семьи 52-летняя певица ушла в тень. Мать  артситки перебралась вместе с мужем и детьми в Израиль, а сама исполнительница сперва появлялась в российских телепроектах, однако вскоре вернулась в США.

На Хэллоуин Кристина поделилась новыми кадрами. Вместе с Орбакайте на снимках запечатлены ее 11-летняя дочь Клавдия и 45-летний муж Михаил Земцов. Девочка примерила черное платье, черные крылья, красные рожки, а бизнесмен родвел глаза.

К слову, Орбакайте и Земцов вместе с 2005 года. Обручилась пара в Майями.

Информационное агентство «Informing»

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