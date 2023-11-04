Nutrients: Обнаружен продукт, улучшающий память за 12 недель

Согласно данным сотрудников Университета Тохоку, употребление васаби оказывает положительное влияние на когнитивные способности человека, особенно старшего возраста.

В эксперименте приняли участие японцы от 60 до 80 лет, которые не страдали диабетом, болезнями сердца и сосудов, психическими расстройствами. 12 недель перед сном они принимали плацебо или 100 мг экстракта васаби. Улучшения в эпизодической, логической, рабочей памяти наблюдались в группе, принимающей васаби.

Как предполагается, положительное воздействие продукта на умственные способности связано с веществом 6-MSITC, которое содержится в васаби. Это соединение снижает уровень воспаления в гиппокампе – области головного мозга, которая защищает нервные клетки от окислительного стресса и отвечает за память.