Биолог Баранова о «гонконгском» гриппе: пандемия проходила тяжело, приходилось вводить локдауны

В Тюменской области зафиксировали сразу несколько случаев «гонконгского» гриппа H3N2 и о том, чем это грозит россиянам, рассказала биолог Анча Баранова.

Она отметила, что этот грипп вызывал пандемию в 1968 году. Пандемия проходила тяжело и приходилось вводить локдауны.

«Гонконгский грипп H3N2, который позже переименовали в «азиатский», мы помним с конца 1960-х годов. Когда этот вирус только появился, заболевание было тяжелым. Локдаун, как при ковиде, тогда не вводили, но медицинские учреждения были переполнены, эпидемия была тяжелая», - рассказала Анча Баранова.

По словам эксперта, тяжелое течение заболевания – это следствие того, что произошел «антигенный сдвиг». То есть, геном вируса резко изменился и поэтому иммунитет людей на него не реагировал. Это и стало причиной того, что смертность составила 0,2%, что для гриппа много.

Новую эпидемию штамм не спровоцирует

Спустя несколько лет грипп H3N2 влился в человеческую популяцию, стал одним из вариантов сезонного гриппа, и теперь он протекает намного легче. От данного штамма есть вакцина, и поэтому Баранова полагает, что новую тяжелую эпидемию этот штамм не спровоцирует.

Но все же стоит ожидать роста числа заболевших данным штаммом, поскольку вирус уже начал активно распространяться в странах, граничащих с РФ.