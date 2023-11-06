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«Пустая еда»: диетолог Шевченко назвала сочетания в продуктах, которые не несут никакой пользы

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«Пустая еда»: диетолог Шевченко назвала сочетания в продуктах, которые не несут никакой пользы
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Диетолог Инна Шевченко назвала продукты, которые не несут никакой пользы организму - по сути, это «пустая» еда, которая, тем не менее, способна спровоцировать проблемы со здоровьем. В частности, вызвать воспаление, «засорить» сосуды, нарушить процесс метаболизма. Наконец обернуться набором лишнего веса.

Крахмал с маргарином

Враги здоровья - продукты, в составе которых есть крахмал и маргарин. Это практически вся магазинная выпечка, всевозможные торты и булочки.

Крахмал с сахаром

Также вредно сочетание крахмала с сахаром. Поэтому, по словам Шевченко, не стоит ждать пользы от мармелада и киселя.

Углекислый газ с сахаром

Неполезным является и сочетание углекислого газа и сахара - как, например, в газированных напитках.

Рафинированные углеводы

Вредны для здоровья рафинированные углеводы. Это практически все изделия из муки высшего сорта, чипсы, сухарики.

Эксперт по питанию отметила, что если следовать ее советам и отказаться от вредных сочетаний, состояние здоровья улучшится, пишет «Вечерний курьер».

Информационное агентство «Informing»

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