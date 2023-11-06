«Пустая еда»: диетолог Шевченко назвала сочетания в продуктах, которые не несут никакой пользы

Диетолог Инна Шевченко назвала продукты, которые не несут никакой пользы организму - по сути, это «пустая» еда, которая, тем не менее, способна спровоцировать проблемы со здоровьем. В частности, вызвать воспаление, «засорить» сосуды, нарушить процесс метаболизма. Наконец обернуться набором лишнего веса.
Крахмал с маргарином
Враги здоровья - продукты, в составе которых есть крахмал и маргарин. Это практически вся магазинная выпечка, всевозможные торты и булочки.
Крахмал с сахаром
Также вредно сочетание крахмала с сахаром. Поэтому, по словам Шевченко, не стоит ждать пользы от мармелада и киселя.
Углекислый газ с сахаром
Неполезным является и сочетание углекислого газа и сахара - как, например, в газированных напитках.
Рафинированные углеводы
Вредны для здоровья рафинированные углеводы. Это практически все изделия из муки высшего сорта, чипсы, сухарики.
Эксперт по питанию отметила, что если следовать ее советам и отказаться от вредных сочетаний, состояние здоровья улучшится, пишет «Вечерний курьер».