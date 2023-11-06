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«Сначала изменить меню»: Врач рассказала, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания

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«Сначала изменить меню»: Врач рассказала, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания
Здоровье
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Самой частой причиной смертности в мире являются сердечно-сосудистые заболевания, которые уносят каждый год до 17 млн жизней. Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы предотвратить катастрофу и сохранить жизнь.

Среди основной симптоматики проблем с сердечно-сосудистой системой врач отмечает боль в сердце, одышку в покое и при физической нагрузке, ощущение «замирания», «толчков» или «кувырков» сердца, высокий пульс.

Чаще всего в группу риска попадают люди, имеющие лишний вес, сахарный диабет, высокий уровень холестерина или которые ведут малоподвижный образ жизни.

Сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить

По словам врача, большую часть болезней можно предотвратить, а для этого необходимо избавиться от вредных привычек, избегать употребления фастфуда, полуфабрикатов, а также ограничить количество соли в рационе до 5 г. Необходимо, чтобы в ежедневном меню присутствовали продукты с содержанием магния, калия, полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Их высокое содержание находится в таких продуктах как чернослив, орехи, темный шоколад, авокадо, чечевица, картофель, курага, молоко, рыба и бананы.

Также врач Ольга Уланкина рекомендует как много больше времени проводить на свежем воздухе, много двигаться, следить за уровнем холестерина и регулярно посещать кардиолога.

Информационное агентство «Informing»

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