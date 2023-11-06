Neuron: Учёные США нашли объяснение «эйфории» от бессонной ночи

Ученые Северо-Западного университета (США) нашли потенциальную пользу от эпизодического недосыпа. Не исключено, что недостаток сна оказывает положительное влияние на человеческое настроение. Схожим эффектом обладают антидепрессанты.

В ходе изучения мыши не спали всю ночь, затем специалисты изучали их поведение. В итоге выяснилось, что грызуны проявляли повышенную агрессию, активность, сексуальное влечение на протяжении дня. Такое поведение связано с изменениями в головном мозге, которые возникают при недостатке ночного отдыха.

При этом ученые добавили, что исследование проводили на здоровых грызунах, не имеющих генетической предрасположенности к нарушениям настроения. Недосып не вызывал у них серьезного стресса, так как эксперимент проводился в спокойном режиме.