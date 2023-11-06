Ученые Австралии назвали возраст, когда последствия алкоголя наиболее опасны

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) в Австралии выяснили, что существуют три ключевых периода в жизни человека, когда он наиболее уязвим к воздействию алкоголя.

Первая категория включает детей, развивающихся в утробе матери. Употребление алкоголя женщинами в период беременности замедляет развитие головного мозга плода, что может привести к когнитивным нарушениям.

Во вторую группу входят подростки в возрасте от 15 до 19 лет. В период подросткового возраста кора мозга достигает максимального объема, а употребление алкоголя приводит к замедлению когнитивного развития по сравнению с теми сверстниками, кто не потребляет спиртное. Третья категория - пожилые люди. У них алкоголь может иметь разрушительное воздействие на головной мозг и способствовать развитию деменции.