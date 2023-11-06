Уролог Смерницкий назвал легкий способ повысить мужское либидо без врачей и лекарств

Мужское либидо меняется под влиянием множества факторов. Оно зависит преимущественно от образа жизни, уровня стресса, вредных привычек. Но также есть много способов исправить эту ситуацию. Врач-уролог Андрей Смерницкий рассказал, как улучшить половое влечение легко и без лекарств.

По словам специалиста, не нужно спешить в аптеку. Прежде всего нужно обратить внимание на привычки. Обязательно надо отказаться от алкогольных напитков и сигарет; наладить свой режим дня; заниматься регулярно физическими упражнениями.

Так, час физической активности повышает уровень тестостерона на целых 48%. Также желательно скорректировать рацион питания в пользу более здоровой еды.