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Уролог Смерницкий назвал легкий способ повысить мужское либидо без врачей и лекарств

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Уролог Смерницкий назвал легкий способ повысить мужское либидо без врачей и лекарств
Здоровье
Фото из открытых источников

Мужское либидо меняется под влиянием множества факторов. Оно зависит преимущественно от образа жизни, уровня стресса, вредных привычек. Но также есть много способов исправить эту ситуацию. Врач-уролог Андрей Смерницкий рассказал, как улучшить половое влечение легко и без лекарств.

По словам специалиста, не нужно спешить в аптеку. Прежде всего нужно обратить внимание на привычки. Обязательно надо отказаться от алкогольных напитков и сигарет; наладить свой режим дня; заниматься регулярно физическими упражнениями.

Так, час физической активности повышает уровень тестостерона на целых 48%. Также желательно скорректировать рацион питания в пользу более здоровой еды.

Информационное агентство «Informing»

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