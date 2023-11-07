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Врач-гепатолог Вялов рассказал, какой симптом указывает на серьезные проблемы с поджелудочной железой: надо срочно спасать жизнь

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Врач-гепатолог Вялов рассказал, какой симптом указывает на серьезные проблемы с поджелудочной железой: надо срочно спасать жизнь
Здоровье
Источник фото: freepik.com

Врач-гепатолог Сергей Вялов рассказал о том, какой симптом указывает на серьезные проблемы с поджелудочной железой.

Он отметил на своем канале в YouTube, что острый панкреатит – это опасное для жизни состояние. Такой диагноз ставят при воспалении поджелудочной железы.

«Клетки поджелудочной железы погибают, отмирают, разрушаются. Из-за этого начинается отек окружающей ткани. Воспаление может протекать молниеносно. Тогда это острый панкреатит», — рассказал врач.

По его словам, при остром панкреатите необходима срочно медицинская помощь, поскольку без нее можно оказаться даже на грани жизни и смерти. А это значит, что такой симптом как опоясывающая боль, игнорировать нельзя. Но еще до такого симптома могут появиться другие признаки проблем с поджелудочной железой.

Эксперт объяснил, что когда в поджелудочной железе повышается давление, запускается гибель клеток, может появиться боль в районе спины. И если не начать лечить поджелудочную железу срочно, то в итоге можно столкнуться с еще большими проблемами со здоровьем.

Информационное агентство «Informing»

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