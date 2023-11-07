«Проверьте состояние кожи»: врач Масгутов назвал основные причины отеков

При наличии по утрам на лице отеков, которые не вызваны заболеваниями, следует проверить состояние кожи. Таким советом поделился врач интегративной медицины Руслан Масгутов, пишет «Вечерний курьер».

Доктор рекомендует ощупать кожу. Если она плотная, с большой долей вероятности можно говорить о проблемах с обменом веществ, которые человек сам же и спровоцировал.

Сладости и алкоголь провоцируют отечность

По словам Масгутова, отеки по утрам будут у тех, кто по вечерам употребляет сладости или выпивает алкоголь, а также пьет на ночь крепкий кофе. Также они могут появиться у тех, кто в течение предыдущего дня не соблюдал питьевой режим и употребил недостаточно жидкости.

Поэтому, говорит доктор, следует исключить все указанные выше факторы и отеки больше не будут беспокоить по утрам. Если же они, как и прежде, появляются, речь уже можно вести о том, что они вызваны какими-то заболеваниями. В этом случае надо обратиться в больницу, пройти обследование и курс лечения.