Нутрициолог Гейман перечислила сладости для снижения веса

Нутрициолог Элина Гейман рассказала о сладостях, которые помогут снизить вес. Во-первых, для снижения веса надо исключить из рациона калорийную еду.
Тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, но кушать сладкое, нутрициолог порекомендовала ягоды. Также можно потреблять натуральный мармелад. Желательно приготовить его самостоятельно дома.
Для желающих съесть иногда торт эксперт советует обращать внимание только на низкокалорийные десерты. В настоящее время есть много кондитерских, предлагающих выпечку с нулевой калорийностью без лактозы и сахара.