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Нутрициолог Гейман перечислила сладости для снижения веса

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Нутрициолог Гейман перечислила сладости для снижения веса
Здоровье
источник фото: pixabay.com

Нутрициолог Элина Гейман рассказала о сладостях, которые помогут снизить вес. Во-первых, для снижения веса надо исключить из рациона калорийную еду.

Тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, но кушать сладкое, нутрициолог порекомендовала ягоды. Также можно потреблять натуральный мармелад. Желательно приготовить его самостоятельно дома.

Еще одно лакомство – это пастила. Ее делают из яблок, содержащих много пектина. Калорийность пастилы довольно низкая, поэтому увеличения потребления калорий не будет.

Для желающих съесть иногда торт эксперт советует обращать внимание только на низкокалорийные десерты. В настоящее время есть много кондитерских, предлагающих выпечку с нулевой калорийностью без лактозы и сахара.

Информационное агентство «Informing»

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