Врач Бережанский рассказал жителям РФ, как быстро справиться с насморком

По информации врача-педиатра, пульмонолога, аллерголога-иммунолога Павла Бережанского, справиться с насморком можно в домашних условиях без посещения врачей. Одним из самых замечательных и безопасных натуральных средств является обычная вода. Обильное питье эффективно разжижает слизь.

Также следует пить теплый чай с мятой или ромашкой. Можно применять солевые растворы и специальные спреи для промывания полости носа.

Врач отметил важность обеспечения в квартире правильной влажности (не менее 55%) и поддержания комфортной температуры (не более 22-23 градусов). Ноги следует держать в тепле. Желательно чаще гулять и регулярно проветривать помещение.