Врач Кореневич нашла простой способ защитить печень после приема лекарств

Кардиолог Кореневич призвала не верить в разрушение почек или печени после нерегулярного приема некоторых лекарств. По словам врача, отрицательное влияние препаратов на организм приукрашено.

Для этих двух органов вреден бесконтрольный прием антибактериальных и обезболивающих. Редкий прием не принесет вреда органам. Но если человек на постоянной основе принимает лекарства, нужно регулярно сдавать анализ крови на: АСТ, АЛТ, билирубин, мочевину, креатинин, калий и мочевую кислоту. Желательно сдавать их каждый год.

Также врач подчеркнула, что на печень плохо влияют переедание, стресс, курение и алкоголь. Поэтому специалист советует правильно питаться, регулярно высыпаться, больше двигаться, пить много воды и не нервничать.