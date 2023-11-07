Врач Сидоркина рассказала, как предотвратить появление седых волос

Седина может появиться у молодых людей. Чаще всего это вариант нормы, но иногда – симптом болезней. Как предотвратить появление седых волос рассказала врач-эндокринолог Юлия Сидоркина.

По словам специалиста, главными причинами ранней седины являются гормональные проблемы, болезни ЖКТ, разные аутоиммунные заболевания, дефицит витаминов, микроэлементов (прежде всего меди, цинка, железа, кальция, витаминов Д и В), белка.

Раннюю седину провоцируют неблагоприятные экологические условия, длительное интенсивное воздействие ультрафиолета и электромагнитных волн, работа на вредном предприятии и хронический стресс.

Чтобы избежать появления седых волос, нужно полноценно спать, уделять время прогулкам и физической нагрузке, правильно питаться, употреблять регулярно продукты с Омега-3 жирными кислотами и пить достаточно воды.