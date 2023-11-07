Выяснилось, как коронавирус повлиял на сексуальную жизнь мужчин

Эксперты назвали коронавирус главным фактором риска развития болезней предстательной железы. Не секрет, что во время пандемии внимание ученых и врачей было приковано к влиянию ковида на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а не на половую.

Как установили сотрудники Стенфорда, у 62% мужчин, которые столкнулись с длительным течением ковидной инфекции, появились существенные проблемы с репродуктивной и мочеполовой системами. Некоторые, переболев ковидом, лишились напрочь эрекции. В половых органах ученые обнаружили частицы вируса.

Таким образом удалось доказать, что COVID-19 приводит к дисфункции в органах репродуктивной системы. При этом эксперты выделяют два пути воздействия коронавируса на здоровье мужчины — биологический и психологический.