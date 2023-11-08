Врач-онколог Исакова заявила, что некоторым людям опасно включать в рацион острую пищу

Врач-онколог Суна Исакова предупредила о негативном влиянии на здоровье острой пищи.

Она отметила, что если периодически есть острую еду, то это не будет плохо сказываться на состоянии ЖКТ, пишет RT. Но если у людей есть воспалительное заболевание кишечника, либо язва, или другие болезни ЖКТ, то от острой еды лучше отказаться.

Острую еду не рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника, с язвой желудка и рефлюксной болезнью, целиакией. Противопоказанием для острых блюд являются любые хронические заболевания кишечника.

Интересно: Жжение во рту провоцирует капсаицин. Это вещество не повреждает ткани ЖКТ, но часто в острых блюдах много соли, которая может ухудшать состояние. А вот связь между острыми блюдами и раком ЖКТ, по словам врача, не доказана. Поэтому считается, что причиной рака кишечника и желудка может быть хеликобактери пилори, а не острая еда.

Чтобы снизить риск инфицирования бактерией хеликобактер пилори, нужно тщательно мыть фрукты и овощи, соблюдать правила гигиены, особенно при приготовлении пищи, подчеркнула врач. Если же она попала в организм, то следует пройти курс лечения, чтобы от нее избавиться.