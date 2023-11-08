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Учёные из КНР нашли неожиданный факт о кофе и еще одно полезное свойство напитка

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Учёные из КНР нашли неожиданный факт о кофе и еще одно полезное свойство напитка
Здоровье
Источник фото: pixabay.com

Журнал The Lancet опубликовал новую статью, в которой говорится о роли кофе в снижении рисков развития болезни Паркинсона у людей с некоторыми генами LRRK2.

Исследование проводили ученые из КНР. Как удалось установить, кофеин способен помочь в профилактике недугов, которые связаны с пожилым возрастом. К примеру, речь идет о болезнях Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, напиток защищает человека от мигрени.

Однако благотворное воздействие на организм возможно при умеренном употреблении кофе. Норма в день - не боле 3 или 4 чашек. Данные выводы ученые сделали на основе проведенных МРТ-исследований и генетических изучений.

Информационное агентство «Informing»

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