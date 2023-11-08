Вызывают рак: Врач Малышева назвала домашние ковры опасными для здоровья

Елена Малышева в программе «Жить здорово!» поведала об опасности домашних ковров. Как говорит врач, они имеют свойство накапливать пыль, которая приводит к развитию бронхиальной астмы. Виновниками являются грибы и пылевые клещи.

Особенную опасность представляют ковры в доме курильщика. Дело в том, что табачный дым накапливается в коврах, начиная выделяться в воздух. Это третичное курение, существование которого было подтверждено многими исследованиями.

Если без ковра нельзя обойтись, стоит проводить обработку ковров паровыми генераторами. Под действием высоких температур вредные вещества и микроорганизмы погибают.