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Диетолог Микрюкова объяснила, почему возникает непереносимость лактозы

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Диетолог Микрюкова объяснила, почему возникает непереносимость лактозы
Здоровье
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Диетолог Алена Микрюкова рассказала о непереносимости лактозы и объяснила, почему она возникает. Ее слова приводит РИАМО.

Лактоза — естественный сахар, который содержит коровье молоко. В кишечнике она распадается на глюкозу и галактозу благодаря воздействию фермента, который называется лактазой. Люди, у которых уровень лактазы понижен, страдают непереносимостью лактозы. То есть, им приходится отказываться от употребления молочных продуктов.

Непереносимость лактозы бывает врожденной и приобретенной. Последняя развивается с возрастом. Активность лактазы может снижаться как из-за генетики, так и из-за заболеваний ЖКТ.

Диагностировать самостоятельно непереносимость лактозы совсем несложно. Следует прислушаться к своим ощущениям после употребления молочных продуктов. Если появляется вздутие живота и газообразование, диарея, а также дискомфорт в эпигастральной области, можно заподозрить непереносимость.

Подтвердить ее можно только в результате обследования, которое назначает врач-гастроэнтеролог.

Информационное агентство «Informing»

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