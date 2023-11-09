Врач Воротникова заявила, что зарядка для глаз не улучшит зрение

Многие граждане уверены, что надо не лениться и выполнять зарядку для глаз, тогда зрение непременно улучшится. Однако это не более чем миф, заявила офтальмолог Елена Воротникова в разговоре с изданием Pravda.Ru.

По ее мнению, такая зарядка может служить только в качестве вспомогательного инструмента.

«Она немножко иногда подходит детям. Взрослым никак не улучшает зрение. Это только такой небольшой вспомогательный метод, но зрение не улучшает. То есть ни ухудшает, ни улучшает. Особо ничего не делает. Да, ее эффективность не доказана», — пояснила врач.

Медик добавила, что зарядку следует делать комплексную, а не только для глаз. Должен двигаться весь организм, чтобы был нивелирован негативный эффект при сидячей работе и длительном нахождении перед монитором компьютера. В идеале ей необходимо уделять по десять минут через каждый час пребывания в положении сидя. Разминка существенно облегчит нагрузку на глаза и на весь организм в целом.