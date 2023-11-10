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Диетолог Королева назвала овощ, который поможет «обновить» организм

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Диетолог Королева назвала овощ, который поможет «обновить» организм
Здоровье
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Диетолог Маргарита Королева рекомендует включить в рацион капусту. Данный овощ обладает детокс-свойствами и поможет «обновить» организм.

Для того, чтобы печень правильно и своевременно выводила шлаки и токсины, ей необходим в достаточном количестве антиоксидант глутатион. Одним из его источников и является капуста - причем, во всех ее разновидностях.

«Глутатион играет важную роль в процессе детоксикации и обновления организма. Если в рационе человека присутствует капуста, то у него не только печень будет функционировать хорошо, но и организм будет своевременно избавляться от отработанных метаболитов», - пояснила диетолог в эфире радио Sputnik.

Капуста в рационе также помогает минимизировать вредное воздействие окружающей среды на организм. Это объясняется тем, что овощ содержит серу. Она будет способствовать предотвращению хронической интоксикации организма. Причем, даже в случаях, если человек работает или проживает в местности с неблагоприятной экологией.

«Если вы житель города, где множество промышленных предприятий, вам стоит постоянно заботиться о детоксикации организма. Глутатион и продукты, содержащие серу, включая капусту, в этом помогут», - подытожила диетолог.

Информационное агентство «Informing»

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