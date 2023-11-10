Информинг » Здоровье » Невролог рассказал, как побороть усталость, возникающую осенью и зимой из-за сокращения светового дня

Невролог рассказал, как побороть усталость, возникающую осенью и зимой из-за сокращения светового дня

Image 16+
Невролог рассказал, как побороть усталость, возникающую осенью и зимой из-за сокращения светового дня
Здоровье
Фото: freepik.com

Врач-невролог Роман Кудрявцев рекомендует заниматься спортом, чтобы побороть усталость, возникающую осенью и зимой из-за сокращения светового дня.

Он отметил в беседе с РИАМО, что многие люди плохо переносят сокращение светового дня. У них ухудшается и психологическое, и физическое состояние.

Следует начать заниматься спортом

По его словам, регулярная физическая активность приведет к нормализации мышечного тонуса, за счет чего нормализуется общее состояние, уйдет ощущение дискомфорта в мышцах, улучшится настроение.

Можно посещать бассейн дважды в неделю, либо заниматься ежедневно по 15-30 минут лечебной физкультурой.

«Как врач-невролог рекомендую обратить внимание на плавание и лечебную физкультуру для опорно-двигательного аппарата», - отметил эксперт.

Полезно для здоровья и настроения гулять пешком, добавил Кудрявцев.

Информационное агентство «Informing»

Тяжело раненый боец «Шторм Z» из Волгограда пожаловался на отсутствие выплат

Тяжело раненый боец «Шторм Z» из Волгограда пожаловался на отсутствие выплат

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Невролог рассказал, как побороть усталость, возникающую осенью и зимой из-за сокращения светового дня

Сегодня, 17:23

Тяжело раненый боец «Шторм Z» из Волгограда пожаловался на отсутствие выплат

Сегодня, 14:09

Диетолог Королева назвала овощ, который поможет «обновить» организм

Сегодня, 09:58

Врач Воротникова заявила, что зарядка для глаз не улучшит зрение

Вчера, 13:13

Диетолог Микрюкова объяснила, почему возникает непереносимость лактозы

Вчера, 12:18

Врач-онколог Исакова заявила, что некоторым людям опасно включать в рацион острую пищу

8-11-2023, 14:38

Вызывают рак: Врач Малышева назвала домашние ковры опасными для здоровья

8-11-2023, 14:31

Учёные из КНР нашли неожиданный факт о кофе и еще одно полезное свойство напитка

8-11-2023, 10:14

Томские ученые выяснили, чем отличается развитие детей, зачатых при помощи ЭКО

8-11-2023, 10:04

Врач Бережанский рассказал жителям РФ, как быстро справиться с насморком

7-11-2023, 21:17

«Проверьте состояние кожи»: врач Масгутов назвал основные причины отеков

7-11-2023, 11:43

Нутрициолог Гейман перечислила сладости для снижения веса

7-11-2023, 11:05

Врач Сидоркина рассказала, как предотвратить появление седых волос

7-11-2023, 10:53

Врач Кореневич нашла простой способ защитить печень после приема лекарств

7-11-2023, 09:42

Выяснилось, как коронавирус повлиял на сексуальную жизнь мужчин

7-11-2023, 09:27

Врач-гепатолог Вялов рассказал, какой симптом указывает на серьезные проблемы с поджелудочной железой: надо срочно спасать жизнь

7-11-2023, 09:18

«Сначала изменить меню»: Врач рассказала, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания

6-11-2023, 23:58

Найдено 5 изменений, происходящих в организме после месяца без спиртного

6-11-2023, 20:26

Ученые Австралии назвали возраст, когда последствия алкоголя наиболее опасны

6-11-2023, 19:16

Уролог Смерницкий назвал легкий способ повысить мужское либидо без врачей и лекарств

6-11-2023, 18:32

Новости партнеров
2023
ru-RU