Невролог рассказал, как побороть усталость, возникающую осенью и зимой из-за сокращения светового дня

Врач-невролог Роман Кудрявцев рекомендует заниматься спортом, чтобы побороть усталость, возникающую осенью и зимой из-за сокращения светового дня.

Он отметил в беседе с РИАМО, что многие люди плохо переносят сокращение светового дня. У них ухудшается и психологическое, и физическое состояние.

Следует начать заниматься спортом

По его словам, регулярная физическая активность приведет к нормализации мышечного тонуса, за счет чего нормализуется общее состояние, уйдет ощущение дискомфорта в мышцах, улучшится настроение.

Можно посещать бассейн дважды в неделю, либо заниматься ежедневно по 15-30 минут лечебной физкультурой.

«Как врач-невролог рекомендую обратить внимание на плавание и лечебную физкультуру для опорно-двигательного аппарата», - отметил эксперт.

Полезно для здоровья и настроения гулять пешком, добавил Кудрявцев.