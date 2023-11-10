Онколог Егиев: Резкая потеря веса может указывать на рак поджелудочной железы

Онколог Валерий Егиев рассказал о симптомах рака поджелудочной железы. Основные факторы риска - жирная еда, наследственность, колбасы и копчености, алкоголь и курение, возраст +60 лет, острый и хронический панкреатит, ожирение, малоподвижный образ жизни.

Главными признаками являются резкое похудение, отсутствие аппетита, желтуха, боль в правом подреберье, диарея, запор, темный цвет мочи и расстройства пищеварения.

Для выявления болезни нужно пройти УЗИ и КТ. Кроме всех вышеуказанных обследований врач назначит анализ крови на онкомаркеры.



