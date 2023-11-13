В России нет региона, где бы жители питались по всем нормам - исследование ВШЭ

В России нет ни одного региона, где бы жители питались по всем рекомендованным Минздравом нормам. Такой вывод был сделан Людмилой Засимовой из НИУ ВШЭ и Кристиной Четаевой из НИИ гуманитарных наук при правительстве Мордовии. Их совместная статья под названием «Влияние питания на продолжительность жизни в российских регионах» вышла в журнале «Вопросы статистики».

Во время исследования ученые пытались выяснить, как россияне в разных регионах употребляют продукты, которые они разбили на 10 основных групп: хлеб и хлебобулочные изделия, картофель, другие овощи и бахчевые, фрукты, растительное масло, яйца, сахар, мясо, рыба, молоко и молочные продукты.

Существуют нормы с точки зрения полезности и питательности. Например, сахара надо употреблять 8 кг в год, тогда как мяса - 73.

Изучались данные выборочных обследований бюджетов домохозяйств по 77 регионам в период с 2000 по 2021 годы. Выяснилось, что ни в одном из субъектов РФ в обозначенные нормы ни по одной из 10 групп продуктов не укладываются.

«При сравнении, насколько фактическое потребление в регионах совпадает с условно здоровым, оказалось, что нет ни одного региона, где питание населения укладывалось бы в допустимые границы», — сказано в исследовании.

По итогам 2021 года жители Омской области РФ питались лучше всех. Однако даже они не уложились в нормы по трем группам. Хуже всего питались граждане в Чукотском автономном округе.

В большинстве регионов люди потребляют овощи, фрукты и молоко в недостаточном количестве, а сахара - в избытке.