Кардиолог Конев назвал продукты, наиболее вредные для сердца

Наибольший вред сердцу наносит употребление соленых, моченых и кислых продуктов. Об этом в беседе с информационным порталом News.ru предупредил граждан врач-кардиолог Юрий Конев.
Соленые, моченые и кислые продукты
По его словам, в соленых и моченых, а также кислых продуктах слишком много соли. А она способствует повышению артериального давления и негативно влияет на сердце и сосуды.
«Чрезмерное употребление избыточной соли отрицательно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний», - пояснил доктор Конев.
Жирное мясо, молочные продукты с высокой жирностью, конфеты
Врач напомнил, что постепенно засоряют сосуды продукты с высоким содержанием холестерина (жирное мясо, молочные продукты с высокой жирностью), а также сладости. В этой связи Конев призвал не увлекаться конфетами и другими кондитерскими изделиями.
Алкогольные, газированные напитки и фастфуд
Алкогольные и газированные напитки, а также фастфуд-блюда для сердечно-сосудистой системы тоже вредны.