Кардиолог Конев назвал продукты, наиболее вредные для сердца

Наибольший вред сердцу наносит употребление соленых, моченых и кислых продуктов. Об этом в беседе с информационным порталом News.ru предупредил граждан врач-кардиолог Юрий Конев.

Соленые, моченые и кислые продукты

По его словам, в соленых и моченых, а также кислых продуктах слишком много соли. А она способствует повышению артериального давления и негативно влияет на сердце и сосуды.

«Чрезмерное употребление избыточной соли отрицательно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний», - пояснил доктор Конев.

Жирное мясо, молочные продукты с высокой жирностью, конфеты

Врач напомнил, что постепенно засоряют сосуды продукты с высоким содержанием холестерина (жирное мясо, молочные продукты с высокой жирностью), а также сладости. В этой связи Конев призвал не увлекаться конфетами и другими кондитерскими изделиями.

Алкогольные, газированные напитки и фастфуд

Алкогольные и газированные напитки, а также фастфуд-блюда для сердечно-сосудистой системы тоже вредны.