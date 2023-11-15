Алкоголь не пить — дольше жить: Названы главные причины, почему россияне долго не живут

Исследователи выявили взаимосвязь между продолжительностью жизни россиян и их питанием. Люди, исключающие из рациона избыток сахара, жиров животного происхождения и соли, имеют больше шансов дожить до старости.

Потребление молочных продуктов, белка, рыбных жиров, фруктов и овощей также положительно влияет на продолжительность жизни и увеличивает шансы на столетний юбилей.

Спиртное также оказывает влияние на долголетие населения. Кроме того, на продолжительность жизни женщин существенное воздействие оказывают вредные выбросы и недостаточная обеспеченность врачами. Неравенство доходов, благосостояние и уровень урбанизации также существенно влияют на продолжительность жизни.