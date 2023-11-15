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Фитнес-тренер Звездкина раскрыла, как убрать жир с боков и сузить талию

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Фитнес-тренер Звездкина раскрыла, как убрать жир с боков и сузить талию
Здоровье
источник фото: pixabay.com

Гражданам РФ дали рекомендации по диете и упражнениям для устранения лишнего жира на боках и для уменьшения талии. Для решения этой проблемы нужно сбалансировано питаться и выполнять физические упражнения.

По информации фитнес-тренера Анны Звездкиной, нужно для начала понять причины образования жировых отложений. Далее для его устранения желательно употреблять минимальное количество обработанных продуктов, а также пить не менее 3-х литров воды в день.

Наиболее эффективные упражнения - кардио, комплексные упражнения, бег, которые воздействует на все группы мышц. Также следует проводить разминку с вращениями, наклонами, практиковать ежедневно легкий бег или ходьбу.

Информационное агентство «Informing»

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