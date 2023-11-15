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Губит людей: ученые раскрыли еще одно коварное свойство фастфуда

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Губит людей: ученые раскрыли еще одно коварное свойство фастфуда
Здоровье
Источник фото: pixabay.com

Исследования, проведенные учеными в Великобритании, указывают на то, что регулярное употребление фастфуда может значительно снизить уровень интеллекта. Согласно мнению экспертов, пищевые привычки, характеризующиеся отсутствием ценных жиров и высоким содержанием углеводов и сахаров, могут привести к ухудшению когнитивных способностей человека и спровоцировать психические расстройства среди последующих поколений.

Одной из ключевых причин этого негативного влияния является отсутствие в фастфуде питательных веществ, включая омега-3, которые способствуют развитию головного мозга. Особенно это касается определенных видов фастфуда, таких как пицца из недорогих ингредиентов, жирные донер-кебабы, сладости и жареные продукты из курятины.

Исследование также предполагает, что данное воздействие может привести к снижению когнитивных способностей на 7% за одно поколение. Таким образом, питание, богатое питательными веществами, играет важную роль в поддержании здоровья ума, и выбор пищи может оказать влияние на интеллектуальные функции человека и будущих поколений.

Информационное агентство «Informing»

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