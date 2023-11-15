Этот сок творит настоящие чудеса со здоровьем: снижает давление, холестерин, сахар

Гранатовый сок, согласно врачу-кардиологу Олегу Варфоломееву, может помочь снизить уровень артериального давления благодаря наличию катехинов с антиоксидантными свойствами. Эти вещества могут снижать уровень плохого холестерина, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Научные исследования показали, что гранатовый сок способен защищать сосуды и сердце от повреждений, а также предотвращать образование холестериновых бляшек в артериях.

Кроме того, ранее проведенные исследования подтвердили, что гранатовый сок может снизить гликемическую реакцию в организме человека, что особенно важно при употреблении продуктов с высоким гликемическим индексом.