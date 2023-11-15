Опытный аллерголог-иммунолог раскрыл, как часто нужно стирать постельное белье

Аллерголог-иммунолог Ирина Эстрин рекомендует стирать постельное белье не реже одного раза в неделю для снижения риска аллергии и других заболеваний, вызванных пылевыми клещами.

Пылевые клещи, населяющие пыль в доме, питаются частицами эпидермиса человека и животных. В свою очередь, они могут вызывать различные заболевания, включая аллергии, аллергический дерматит и астму.

Эксперт отмечает, что использование гипоаллергенного текстиля, регулярная очистка постельных принадлежностей хотя бы один раз в неделю, а также обязательная глажка могут помочь снизить наличие пылевых клещей в домашней среде.