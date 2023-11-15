Сомнологи узнали, сколько нужно спать, чтобы не страдать от повышенного давления

Исследование, проведенное сомнологами из Института Бейкера в Австралии с участием 350 000 добровольцев, выявило, что глубокий сон играет ключевую роль в стабилизации артериального давления. Специалисты анализировали длительность, глубину сна, активность, артериальное давление и общее состояние здоровья участников.

Результаты исследования указывают на то, что ночная работа оказывает негативное влияние на качество сна, что может привести к скачкам артериального давления. Недостаток сна (менее шести часов) и его избыток (восемь часов и более) также негативно сказываются на работе сердца.

Исследователи пришли к выводу, что идеальной длительностью ночного отдыха для поддержания правильного функционирования сердечно-сосудистой системы является семь часов сна.