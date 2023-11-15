Ученые : Анализ крови столетних людей раскрыл секрет их долголетия

Ученые раскрыли, в чем секрет долголетия столетних людей. Эти выводы были сделаны после изучения особенностей крови таких людей, образа их жизни, особенностей питания и психики.

Специалисты взяли на анализ кровь пожилых добровольцев - 44 тысячи человек. По анализу исследователи определяли уровень мочевой кислоты, холестерина, сахара, железа, креатинина и альбумина.

В итоге выяснилось, что у долгожителей уровень креатинина, мочевой кислоты, глюкозы гораздо ниже. К примеру взять, уровень сахара у 100-летних людей не превышал 6,5, креатинина — не более 125.