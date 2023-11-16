Диетолог Шахова развеяла миф молочных продуктах для пожилых людей

Диетолог Марина Шахова опровергла мнение о том, что пожилым людям необходимо употреблять молочные продукты минимум три раза в день для восполнения кальция. По её мнению, количество потребляемых молочных продуктов зависит от индивидуальных особенностей человека, таких как диета и наличие болезней.

Здоровым людям диетолог рекомендует употребление ежедневно 2-3 порций молочных продуктов, но это не обязательно делать при каждом приеме пищи. Шахова отмечает, что для пожилых людей может быть трудно съедать такое количество молочных продуктов. Она также подчеркивает, что восполнить кальций в организме можно различными способами, такими как употребление миндаля, соевого молока или принятие кальцийсодержащих добавок, особенно в случае непереносимости лактозы.