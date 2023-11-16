Экcперты предупреждают о непоправимом вреде жаропонижающих таблеток: под ударом печень и почки

Длительный и неконтролируемый прием жаропонижающих таблеток может оказывать негативное воздействие на организм человека, особенно на почки и печень.

Врач-терапевт Татьяна Романенко подчеркивает, что важно соблюдать инструкции по использованию этих препаратов и не превышать рекомендованные дозировки, так как избыток лекарств может иметь опасные последствия. При употреблении жаропонижающих средств в больших количествах возможно негативное воздействие на работу почек и печени.

Оба эти органа играют ключевую роль в фильтрации и очистке организма от вредных веществ, и чрезмерный прием лекарств может вызвать повреждение этих органов. Лекарства, в том числе и жаропонижающие, выводятся из организма через почки и печень, и поэтому их неправильное использование может стать источником проблем.