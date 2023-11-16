Не нужно выбрасивать упаковки из молока: российские ученые придумали, что с ними делать

Российские ученые, сотрудники САФУ, предложили метод сухого разлома для переработки изделий многокомпонентной бумаги, таких как «тетрапак». Новая технология, по их утверждению, улучшит утилизацию и позволит повторно использовать такие виды отходов.

Традиционно в переработке бумажных изделий применяется мокрый процесс, включающий использование воды. Роспуск макулатуры обычно осуществляется в гидроразбавителях в водной среде. Однако это требует больших затрат и неэффективно для многокомпонентной упаковки.

Новая разработка имеет преимущество в том, что она позволяет перерабатывать сегмент макулатуры, который ранее отправлялся на свалку, тем самым снижая количество твердых отходов.