Информинг » Здоровье » Не нужно выбрасивать упаковки из молока: российские ученые придумали, что с ними делать

Не нужно выбрасивать упаковки из молока: российские ученые придумали, что с ними делать

Image 16+
Не нужно выбрасивать упаковки из молока: российские ученые придумали, что с ними делать
Здоровье
Источник фото: pixabay.com

Российские ученые, сотрудники САФУ, предложили метод сухого разлома для переработки изделий многокомпонентной бумаги, таких как «тетрапак». Новая технология, по их утверждению, улучшит утилизацию и позволит повторно использовать такие виды отходов.

Традиционно в переработке бумажных изделий применяется мокрый процесс, включающий использование воды. Роспуск макулатуры обычно осуществляется в гидроразбавителях в водной среде. Однако это требует больших затрат и неэффективно для многокомпонентной упаковки.

Новая разработка имеет преимущество в том, что она позволяет перерабатывать сегмент макулатуры, который ранее отправлялся на свалку, тем самым снижая количество твердых отходов.

Информационное агентство «Informing»

В России нет региона, где бы жители питались по всем нормам - исследование ВШЭ

В России нет региона, где бы жители питались по всем нормам - исследование ВШЭ

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Смертельная опасность: Чтобы не страдать от болезней сердца, нужно отказаться от молока и арахиса

Сегодня, 09:06

Не нужно выбрасивать упаковки из молока: российские ученые придумали, что с ними делать

Сегодня, 09:00

Алкоголь не пить — дольше жить: Названы главные причины, почему россияне долго не живут

Вчера, 20:02

Сомнологи узнали, сколько нужно спать, чтобы не страдать от повышенного давления

Вчера, 19:18

Губит людей: ученые раскрыли еще одно коварное свойство фастфуда

Вчера, 19:03

Этот сок творит настоящие чудеса со здоровьем: снижает давление, холестерин, сахар

Вчера, 16:53

Опытный аллерголог-иммунолог раскрыл, как часто нужно стирать постельное белье

Вчера, 16:46

Ученые: Анализ крови столетних людей раскрыл секрет их долголетия

Вчера, 11:13

Фитнес-тренер Звездкина раскрыла, как убрать жир с боков и сузить талию

Вчера, 10:57

Кардиолог Конев назвал продукты, наиболее вредные для сердца

14-11-2023, 17:08

В России нет региона, где бы жители питались по всем нормам - исследование ВШЭ

13-11-2023, 13:43

Онколог Карасев нашел связь между употреблением колбасы и риском рака

11-11-2023, 15:44

Эксперты рассказали, как быстро поднять настроение осенью

11-11-2023, 09:56

Нутрициолог Кузьменко раскрыла, какие анализы нужно сдавать для сохранения стройности

10-11-2023, 20:16

Онколог Егиев: Резкая потеря веса может указывать на рак поджелудочной железы

10-11-2023, 18:54

Невролог рассказал, как побороть усталость, возникающую осенью и зимой из-за сокращения светового дня

10-11-2023, 17:23

Тяжело раненый боец «Шторм Z» из Волгограда пожаловался на отсутствие выплат

10-11-2023, 14:09

Диетолог Королева назвала овощ, который поможет «обновить» организм

10-11-2023, 09:58

Врач Воротникова заявила, что зарядка для глаз не улучшит зрение

9-11-2023, 13:13

Диетолог Микрюкова объяснила, почему возникает непереносимость лактозы

9-11-2023, 12:18

Новости партнеров
2023
ru-RU