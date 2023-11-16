Роспотребнадзор перечислил самое полезное варенье — лучше чем фабричные конфеты

Варенье считается одной из самых полезных сладостей, согласно проекту Роспотребнадзора «Здоровое питание». Эксперты утверждают, что в сравнении с фабричными конфетами, варенье из натуральных ягод и фруктов является более полезным для человека.

Польза варенья определяется богатым составом сырья, используемого для его приготовления. Натуральные ягоды и фрукты предоставляют организму витамины, микро- и макроэлементы. Термообработка при приготовлении варенья не уничтожает витамины, так как кислая среда способствует их сохранению.

Варенье из вишни, малины, брусники, смородины и облепихи считается особенно полезным, так как оно обладает противовоспалительным эффектом благодаря содержанию витаминов A, E, C, B и B2.