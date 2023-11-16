Сладкие убийцы: Десерты из кафе и ресторанов представляют опасность человеку

Сотрудники британской общественной организации Action on Sugar, изучающей влияние сахара на человека, объявили, что обнаружили опасность для здоровья в десертах, предлагаемых в кафе и ресторанах.

В ходе исследования был проанализирован состав 700 десертов, предлагаемых британскими предприятиями общественного питания. Некоторые из них содержали огромное количество сахара, достигая до 133 граммов. Особенно высоким содержанием сахара оказались также смузи, которые традиционно считаются «здоровыми».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потребление не более 30 граммов сахара в день, что приблизительно равно семи-восьми чайным ложкам. Избыток сахара в рационе может стать причиной ожирения, диабета, заболеваний сердца и сосудов, атеросклероза.