Смертельная опасность: Чтобы не страдать от болезней сердца, нужно отказаться от молока и арахиса

Американские исследователи проанализировали воздействие аллергии на молоко на организм человека и пришли к выводу, что это увеличивает риск развития заболеваний сердца и сосудов. Согласно их заявлению, антитела, вызывающие аллергическую реакцию на молоко, могут оказывать более отрицательное воздействие на сердечно-сосудистую систему, чем курение.

Антитела IgE, активируя определенные тучные клетки, стимулируют высвобождение цитокинов. Избыток этих веществ может привести к повреждению кровеносных сосудов и образованию атеросклеротических бляшек, которые являются главным фактором риска для инсультов и инфарктов.

Согласно данным исследования, примерно 15% взрослых обладают антителами к коровьему молоку, аналогичная ситуация наблюдается с арахисом. Многие люди могут иметь скрытую аллергию, не осознавая ее присутствия.