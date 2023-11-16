Ученые из Алтая нашли эффективное лекарство против коронавируса

Российские ученые из Алтайского региона обнаружили новый компонент в природных лишайниках, который оказался высокоэффективным в борьбе с вирусом COVID-19. Эксперты высказали планы разработки вакцины, способной полностью искоренить этот вирус в организме человека.

Ученые выявили, что усниновая кислота, содержащаяся в больших количествах в лишайниках, проявляет значительную эффективность в противостоянии коронавирусу. Помимо этого, результаты исследования показали, что данное вещество обладает не только отличными противовирусными свойствами, но также успешно справляется с воспалениями и опухолями.

Эти открытия ставят подножку для будущих исследований и разработок в области создания эффективных средств борьбы с COVID-19.