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Врач из России бьет тревогу: У каждого человека в кармане есть источник опасного излучения

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Врач из России бьет тревогу: У каждого человека в кармане есть источник опасного излучения
Здоровье
Источник фото: pixabay.com

Врач Владимир Круглый подчеркнул, что вред электромагнитного излучения недооценен и необходима более серьезная защита граждан от вышек сотовой связи. Работники Роспотребнадзора занимаются контролем, но ситуация стала более сложной из-за увеличения количества электромагнитных полей.

Эксперт выразил обеспокоенность тем, что нормативы так и остались на прежнем уровне, несмотря на увеличение излучения. Каждый сотовый телефон является источником сильного электромагнитного излучения, и врач выдвинул вопросы о деятельности Роспотребнадзора и других структур, занимающихся этой проблемой.

Он также поднял вопрос о переходе на технологии 4G и 5G, выражая сомнения относительно их воздействия на здоровье человека. Врач призывает к проведению новых независимых исследований, подчеркивая, что в России такие исследования проводятся мало и зачастую за счет компаний сотовой связи. По его мнению, требуется государственная программа, чтобы решить этот вопрос и предотвратить конфликт интересов.

Информационное агентство «Informing»

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