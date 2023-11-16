Врач заявил, что придерживаясь этих простых правил у человека не будет метеозависимости

Смена погоды может оказывать негативное влияние на здоровье некоторых людей, вызывая различные симптомы, такие как головная боль, сонливость, изменения артериального давления и боль в суставах. Эти проявления могут быть связаны с метеозависимостью, хотя не у всех людей она проявляется.

Врач Игорь Алентов отмечает, что часто такие симптомы могут возникать во время резкой смены погоды, особенно при переходе от сухой погоды к дождливой или снежной. Это может быть связано с воздействием на сосуды и вызывать головную боль из-за сильного спазма сосудов.

Для снятия метеозависимых симптомов рекомендуется поддерживать здоровый образ жизни, включая регулярную физическую активность, закаливание и периодические занятия плаванием.